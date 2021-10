Manifestazione antifascista a Roma, in 5000 dalla Lombardia

Due treni straordinari, più di 70 pullman. Domani la Lombardia porterà circa 5000 persone in piazza a Roma, alla manifestazione nazionale “Mai più fascismi”. Lo riferisce la Cgil Lombardia. In molti viaggeranno anche con mezzi propri. “Domani scendiamo in piazza a difesa della democrazia e della Costituzione – rimarca il segretario generale della Cgil Lombardia, Alessandro Pagano -. Invitiamo tutte e tutti ad essere al nostro fianco. Scendiamo in piazza per il lavoro, che è realizzazione di sé, affermazione della dignità del cittadino”.