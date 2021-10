Una trentina di lavoratori No Green Pass stanno fermando i mezzi in uscita

Presidio alla Dhl di Settala, nel milanese. Una trentina di lavoratori che aderiscono al Si Cobas protestano contro la richiesta del Green Pass per poter lavorare. Per lo più si tratta di lavoratori che hanno mansioni di facchinaggio. Al momento vengono bloccati i camion in uscita dall’azienda. I lavoratori in protesta chiedono che i tamponi, per chi non ha il green pass, siano a carico del datore di lavoro.