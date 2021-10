Un operaio è rimasto folgorato all’interno di una cabina elettrica in via 9 novembre a Nerviano ed è ricoverato in gravi condizioni. Sempre nello stesso paese a nord di Milano in mattinata un operaio di 44 anni è precipitato dal tetto di un capannone alto circa 6 metri in via Giuseppe Garibaldi 115 ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano con vari traumi.