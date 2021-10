E sui cortei no green pass: "Inammissibile che non seguano mai il percorso stabilito".

Con il 15 ottobre alle porte, il giorno del green pass obbligatorio anche nei posti di lavoro, per i controlli sui dipendenti di Palazzo Marino verrà usata anche la polizia locale. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala. Il sindaco parlando poi dei cortei no green pass, ha aggiunto che è inammissibile che non rispettino mai il percorso.