Aria artica e calo termico

Soleggiato o poco nuvoloso al Nord ma le temperature sono in calo.

Dopo il temporaneo miglioramento registrato nella giornata di martedì 12 ottobre, nelle prossime ore assisteremo all’ingresso nel Mediterraneo di un nuovo impulso instabile associato a una massa d’aria fredda in discesa da latitudini artiche. La fredda ventilazione settentrionale, di Bora e Grecale, in intensificazione da fine giornata farà di nuovo calare le temperature. Prosegue quindi- affermano i meteorologi di IconaMeteo – questa parentesi di temperature anche al di sotto della norma con scarti più marcati rispetto alle medie, anche dell’ordine dei 5-6 gradi, nel settore peninsulare. Nel fine settimana la massa d’aria tornerà a mitigarsi in un contesto di tempo complessivamente tranquillo.