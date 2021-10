Operaio cade dal tetto, è in gravi condizioni

Incidente sul lavoro nel pavese, a Ponte Nizza. Un uomo di 51 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere caduto da un tetto. Il 51enne era sul tetto assieme ad un collega per effettuare alcuni lavori, quando è precipitato per l’improvviso cedimento della struttura. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso al San Matteo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, i carabinieri di Voghera (Pavia) e dell’ispettorato del lavoro di Pavia per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.