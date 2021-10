Massimo Recalcati, con la lectio magistralis ‘A libro aperto’, inaugura la Rassegna Letteraria ‘Galeotto fu il libro’ in programma a Vigevano dal 13 al 17 ottobre nella Cavallerizza del Castello Sforzesco. Ospiti della ventesima edizione saranno Stefania Auci con il successo della saga su Casa Florio, Carlo Cottarelli che parlerà dell’Economia che verrà, Alessia Gazzola con ‘Il ritorno di Alice Allevi’, Lilli Gruber con un incontro su Martha Gellhorn, la reporter e la guerra, alla quale ha dedicato il suo nuovo libro, Gad Lerner & Laura Gnocchi con un intervento su Resistenza e memoria, Marco Malvaldi con ‘Galeotto fu…il BarLume!’, Antonio Manzini con ‘Rocco Schiavone fa 10’. E poi ancora Luca Bizzarri, Gabriella Genisi, Mariolina Venezia e Alice Scalas Bianco, che chiuderà la rassegna. Non solo scrittori ma anche numerosi giornalisti che dialogheranno con gli autori, come Paolo Armelli, Mario De Santis, Mauro Meazza, Roberta Scorranese e Alessandra Tedesco. ‘Galeotto fu il libro’, con la direzione artistica del critico letterario e professore universitario Ermanno Paccagnini, trae ispirazione dal famoso verso di Dante Alighieri dal canto V dell’Inferno. “Il libro che nel famoso racconto di Paolo e Francesca è messaggero d’amore, si fa qui tramite per raccontare le emozioni umane e storie, reali e immaginarie. Il libro è insomma ‘galeotto’ perché crea legami fra forme espressive diverse come il cinema o la televisione, l’arte e il teatro”. “Dopo la versione ridotta dello scorso anno l’amministrazione comunale ritorna ad un progetto più ampio e strutturato” spiega il sindaco, Andrea Ceffa. E aggiunge che, nonostante il persistere dei protocolli Covid 19 necessari per accedere in presenza agli eventi, tutti gratuiti, continuano le dirette digitali e ritorna anche il programma del ‘Fuori Rassegna’.

Tutte le informazioni sugli eventi: rassegnaletterariavigevano.it.