La Regione Lombardia ha superato oggi il 90% delle adesioni alla campagna vaccinale anti-Covid: 8,1 milioni di lombardi su 8.966.991 over 12 della platea Istat hanno detto sì al vaccino. Il 90% ha ricevuto almeno una dose mentre l’87% ha già completato il ciclo vaccinale. Uno “straordinario traguardo” annuncia la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti:” Siamo la prima Regione d’Italia con 15,3 milioni di somministrazioni effettuate in soli 9 mesi. Se fosse uno Stato, la Lombardia sarebbe terza in Europa dietro Portogallo e Danimarca, quarta al mondo dopo anche Israele.

Buone notizie per la fascia 20/70 anni, quella dei lavoratori: 91% di adesioni, 90% di vaccinati con almeno una dose; 86% di vaccinati completi.” secondo la vice presidente “la campagna per la somministrazione della terza dose di vaccino in abbinata all’antinfluenzale, dedicata a immunocompromessi e over80, procede ottimamente.

Grazie all’esemplare senso civico dei cittadini lombardi e a medici, personale sanitario e amministrativo, esercito, protezione civile e volontari, oggi l’incidenza dei positivi al Covid su 100mila abitanti si attesta a 20, molto al disotto della media nazionale, con l’occupazione di posti letto in area medica di meno del 5% e di ricoveri in terapia intensiva sotto al 4%.”