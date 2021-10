Slogan e insulti ieri mattina alla Camera del Lavoro di Milano durante il presidio contro l'assalto fascista alla sede romana. Ma i contestatori erano no green pass di sinistra.

Contestazione, ieri a Milano, durante il presidio davanti alla Camera del Lavoro in seguito all’assalto fascista alla sede romana della Cgil. Ma a gridare slogan contro i sindacalisti confederali non erano estremisti di destra come nella capitale, bensì militanti dei sindacati di base e di sigle dell’estrema sinistra.