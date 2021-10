Un motociclista è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in una galleria a Dorio (Lecco) lungo la Superstrada 36. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto che procedeva nella stessa direzione, verso Milano, per cause ora in corso d’accertamento. I due mezzi sono venuti in contatto, incendiandosi. Il centauro è morto sul colpo: è stato trovato carbonizzato. La vittima è un uomo di 48 anni di Desio (Mb)