Corteo no green pass, 4 fermi a Milano

I manifestanti no green pass, sabato sera a Milano, dopo aver sciamato per il centro cittadino, in serata sono confluiti in piazza Duomo riducendosi a circa mille persone e non riuscendo ad accedere alla Galleria presidiata dalla Polizia. Un bilancio provvisorio, rende noto la Questura, fa registrare un ferito tra gli appartenenti alle forze dell’ordine e due manifestanti urtati da due veicoli mentre occupavano la sede stradale: in corso Venezia una signora che ha fatto ricorso a cure ospedaliere in codice verde presso l’Ospedale Fatebenefratelli e un uomo in piazza San

Gioachimo. Gruppi di manifestanti hanno tentato l’assalto alla stazione Centrale nel tentativo di bloccare il traffico ferroviario. La Polizia al momento ha fermato 4 persone la cui posizione è al vaglio per il deferimento all’autorità giudiziaria o per eventuale arresto. I fermi sono maturati in occasione di sporadici contatti tra manifestanti e forze dell’ordine. La scorsa settimana la manifestazione a Milano si era caratterizzata in chiave violenta ed erano state arrestate 5 persone. Gli arresti erano stati convalidati dall’autorità giudiziaria e la prossima settimana è in programma il processo a loro carico.