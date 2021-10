Rubano zaino da auto, arrestati due algerini

Rubano uno zaino dal bagagliaio di un’auto vicino alla Stazione Centrale ma vengono visti dalla polizia ferroviaria e bloccati: due algerini di 24 e 25 anni sono stati arrestati ieri per furto aggravato in concorso. I poliziotti, impegnati in servizio antiborseggio nell’area della stazione Centrale, li hanno notati avvicinarsi ad un’auto su cui stavano venendo caricati alcuni bagagli. Prima che l’auto iniziasse la sua corsa, uno dei due ha aperto il baule ed il complice si è impossessato dello zaino. All’interno c’era materiale tecnologico per un valore di oltre 500 euro. Tutto è stato restituito al proprietario, avvertito dell’accaduto prima che si allontanasse dalla stazione.