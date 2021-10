Lobby nera e Lega, M5S: “Allucinante”

«È allucinante come ideali che si ispirano al fascismo riescano a trovare spazio all’interno delle istituzioni democratiche. Lasciando alla magistratura le valutazioni di competenza – afferma il consigliere regionale M5S Massimo De Rosa – esiste un tema politico in merito alle frequentazioni dei rappresentanti della Lega Angelo Ciocca e Max Bastoni. L’opportunità politica dice che debbano essere allontanati. Vedremo se in relazione agli argomenti trattati dall’inchiesta di Fanpage.it la Lega ha la sensibilità politica che si pretende da chi governa la Regione, oppure la stessa dei gruppi mostrati dall’inchiesta. Il Movimento Cinque Stelle presenterà atti in Consiglio Regionale volti a smascherare ogni possibile ambiguità al riguardo”.

“Occorre trovare strumenti per preservare le istituzioni da ogni pulsione antidemocratica. Bisogna impedire a certi personaggi di sedersi nelle Aule dove la politica è chiamata a lavorare per i cittadini in modo esemplare” aggiunge Massimo De Rosa, esprimendo la posizione del gruppo regionale del M5S Lombardia in merito alle immagini della seconda puntata dell’inchiesta “Lobby Nera” realizzata da Fanpage.it.

https://youmedia.fanpage.it/video/al/YV8_DuSwYwfGymWl