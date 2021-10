Cime imbiancate per la perturbazione che sta interessando il Nord-Ovest.

Cime imbiancate sulle Alpi. Il maltempo di questi giorni, con pioggia abbondante ovunque, ha portato la prima neve in montagna. La perturbazione che sta ancora interessando il Nord si prenderà una pausa nelle prossime ore. Nella foto la webcam del passo del Foscagno, il valico di accesso a Livigno per chi arriva da Bormio, in alta Valtellina.