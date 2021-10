Milano, il centrosinistra conquista tutti i municipi

Il centrosinistra vince in tutti i Municipi di Milano, togliendo al centrodestra i 5 parlamentini di zona che la coalizione guidata allora da Stefano Parisi aveva vinto nel 2016. Da 4-5 a 9-0. Il Municipio 1, quello del centro storico, si conferma roccaforte di Beppe Sala con Mattia Abdu che vince con il 62,5% delle preferenze e il Pd che arriva al 35%. Oltre alla conferma nei Municipi 3, 6 e 8, il centrosinistra porta a casa anche le altre presidenze, a partire dalla zona 2, quella zona della Stazione Centrale, con Simone Locatelli che guadagna il 55,3% dei voti e batte un candidato ‘di peso’ come il leghista Luca Lepore. Netta la vittoria anche in tutti gli altri Municipi che negli ultimi 5 anni hanno avuto un presidente di centrodestra, dal 4 (Vittoria, Forlanini), al 5 (Vigentino e Porta Ticinese) dove il presidente uscente Alessandro Bramati si è fermato al 35,7% delle preferenze, fino al 9 (Garibaldi e Niguarda), che va alla consigliera comunale uscente di Milano Progressista Anita Pirovano con il 53,8%.