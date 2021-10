Comunali, Sala: vittoria storica, primo turno e tutti i municipi [VIDEO]

“Ieri ho parlato di una vittoria quasi storica per il centrosinistra. Anzi mi sbilancio è storica: abbiamo avuto la duplice combinazione di aver vinto al primo turno e anche in tutti i 9 Municipi”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, nel corso della prima conferenza stampa dopo il voto. “Questa combinazione ci fa ben sperare e ci responsabilizza. Ci mette in condizione di dover lavorare tanto”, ha aggiunto. “La collaborazione è obbligatoria, perché sarà molto difficile per tutti noi gestire un periodo così difficile. Dobbiamo trovare strade innovative, non sono tempi normali che meritano il solito ‘tran tran’. Quindi, serve la collaborazione di tutti. La accetto volentieri anche dalle altre forze politiche, chiedo solo serietà. Chiedo con il nostro lavoro venga contestato ma non schernito, perché non lo merita chi lavora”. (MiaNews)