Comunali, a Palazzo Marino arriva la pattuglia under 30

Entrambi 25enni, entrambi con un’esperienza da consiglieri di municipio, si sono presentati in tandem alle elezioni comunali nelle liste del Pd ed entrambi entrano in consiglio comunale. Sono Gaia Romani (2.201 voti) e Federico Bottelli (1.676 voti) i due più giovani neo consiglieri comunali. Provengono dai Giovani Democratici, si definiscono ‘Generazione Milano’ e nel conto delle preferenze nel Pd, il partito che porta sui banchi di palazzo Marino 20 consiglieri, hanno superato, nel caso di Gaia Romani, esponenti del Pd di lungo corso come l’assessore Marco Granelli e Diana De Marchi, ma anche, tra gli altri, sia Romani che Bottelli, il capogruppo dell’ultima consiliatura, Filippo Barberis. Romani, neolaureata in Giurisprudenza, è iscritta nel Pd dal 2016; Bottelli ha iniziato la sua attività politica al liceo Vittorio Veneto e ora e’ studente di Economia. Nella scorsa consiliatura erano consiglieri nel municipio 8 (Romani) e 7 (Bottelli). Nella pattuglia degli under 30 che entrano in consiglio comunale, c’è anche Martina Riva (1593 voti), 28 anni, eletta nella lista Sala (di cui e’ stata capogruppo nel Municipio 7), e scelta dal sindaco come capolista insieme ad Emmanuel Conte. E’ laureata in Giurisprudenza ed è stata candidata alle ultime europee con la lista +Europa. Ha 28 anni anche Francesca Cucchiara (187 voti), eletta con la lista Europa Verde: laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, si occupa di sosteniblità ed è co-portavoce dei Giovani Europeisti Verdi. Nel centrodestra, Alessandro Verri, eletto con la Lega (1073 voti), è l’under 30 di spicco: già consigliere del Municipio 4, è anche stato coordinatore nazionale del movimento universitario della Lega nel 2019. Appena sopra i 30 anni ci sono poi Samuele Piscina, leghista, con una già lunga esperienza amministrativa da presidente del Municipio 2; Francesco Rocca (606 voti), eletto con Fdi, consigliere nel Municipio 4, molto attivo negli ultimi anni; Luca Costamagna (1200 voti), già assessore consigliere del Municipio 3, ora eletto con il Pd. (MiaNews)