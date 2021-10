Salvini: “La maggioranza non ha votato, serve autocritica”

“La maggioranza delle persone non ha ritenuto di andare a votare e questo comporta per me e per chiunque un’autocritica”: così Matteo Salvini in collegamento con il Tg1 per commentare i dati delle amministrative, con la bassa affluenza in particolare di Milano. “Sicuramente abbiamo offerto ai bolognesi che ai milanesi troppo poco tempo per conoscere candidati e programmi” ha aggiunto Salvini. “Evidentemente il voto di continuità di Bologna, Milano e Napoli e il non voto dipende anche dal fatto che siamo arrivati tardi”, ha aggiunto parlando della scelta dei candidati da parte del centrodestra.