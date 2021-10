Torna la rievocazione storica della Milano-Sanremo

Dopo il grande successo dell’ultima gara disputatasi nel maggio scorso e a 116 anni dalla prima edizione, dal 31 marzo al 2 aprile 2022 torna la leggendaria Coppa Milano-Sanremo con la tredicesima rievocazione storica. Anche nel 2022 il raduno è fissato all’Autodromo Nazionale Monza il 31 marzo; la partenza è in programma il giorno dopo dalla sede di Automobile Club Milano e, giunti a Sanremo, gli equipaggi raggiungeranno il Principato di Monaco. L’evento da sempre costituisce una grande attrattiva per gli equipaggi italiani e stranieri: anche nella primavera del 2022 si correrà con lo spirito di sempre e con la passione dei “gentlemen drivers” che idearono la competizione nel 1906. Saranno quasi 700 i chilometri da percorrere tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Gli equipaggi, alla guida di vetture costruite fra il 1906 e il 1990, si cimenteranno in una novantina di prove cronometrate, oltre alle 6 prove di media con rilevamenti intermedi che garantiranno alla XIII Rievocazione Storica competizione e spettacolarità. La gara toccherà città e paesaggi dal fascino intramontabile con l’attraversamento di numerosi centri abitati, per consentire agli appassionati di ammirare da vicino i “bolidi di ieri” che hanno entusiasmato intere generazioni. Anche quest’anno il numero di equipaggi iscritti non supererà le cento unità.