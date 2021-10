Ancora un incidente mortale sul lavoro nel sudest dell’hinterland di Milano dopo le due vittime dell’Humanitas a Rozzano. E’ accaduto ad Opera, in via Staffora, intorno alle 14.30. La vittima è un operaio precipitato da circa 10 metri per il cedimento del tetto su cui si trovava per dei lavori. I soccorritori di Areu sono intervenuti con l’elisoccorso, ma l’uomo è deceduto sul posto. Non sono ancora note le generalità della vittima.