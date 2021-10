Milano, presidio di solidarietà a Mimmo Lucano

Presidio in solidarietà a Mimmo Lucano davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. L’iniziativa è nata spontaneamente, a poche ore dalla sentenza di primo grado che condanna l’ex sindaco di Riace a 13 anni e 2 mesi. Due gli striscioni: uno arcobaleno con la scritta “Restiamo umani” e la foto dell’ex sindaco di Riace, l’altro con la scritta “Siamo tutti con Riace: no al razzismo, sì alla pace”. Mimmo Lucano è stato condannatoa 13 anni e due mesi di reclusione nel processo, svoltosi a Locri, per presunti illeciti nella gestione dei migranti.