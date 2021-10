Fridays for future, in 50 mila a Milano con Greta

50 mila giovani, secondo gli organizzatori di Friday For Future Italia, stanno partecipando al corteo per il clima a Milano, guidato da Greta Thunberg che si trova in testa e che sta intonando cori e slogan. Con lei anche Vanessa Nakate. Un gruppo di attivisti le circonda con un cordone proteggendole dal tentativo di strappare una dichiarazione da parte della stampa. La musica è inframezzata dagli slogan. “Tutti in piazza per l’ambiente” il motto che prevale. Dal Castello gli attivisti si recheranno in Piazza Affari per poi procedere verso il Mico dove è in corso la PreCop26.