Emilio Bianchi Show approda a Radio Lombardia

“Nei primi giorni a Radio Lombardia ho notato grande professionalità e grande attenzione alle esigenze di una persona che si inserisce per la prima volta in un nuovo ambiente. Ho trovato disponibilità e supporto.” Così esordisce Emilio Bianchi che trasloca con il suo Emilio Bianchi Show sulle frequenze (ma anche in tv sul canale 626 dtt e in streaming audio e video) di Radio Lombardia. “Mi aspetto di “colorare” ulteriormente il mio programma sfruttando quelli che sono i plus di Radio Lombardia, l’informazione su tutto”. Per lo storico conduttore “il fatto di poter inseire in un morning show degli spazi informativi, soprattutto legati al territorio regionale, secondo me è qualcosa che darà più valore al programma stesso.“Emilio Bianchi Show” sarà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 10, con la regia e la spalla di Fabio Banzato.

“C’è sempre un’altra stagione” è una trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Lombardia, dalle 17.00 alle 18.00, con l’intenzione di accompagnare, informare e discutere con i nostri ascoltatori di temi calcistici e più generalmente sportivi. Conducono in studio Enrico Dedola e Filippo Vernazza, con ospiti, approfondimenti, interviste, collegamenti ed analisi sui temi più importanti della cronaca sportiva giornaliera, di carattere locale ma anche nazionale ed internazionale.