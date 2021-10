La Lombardia si conferma in zona bianca e a rischio basso. “Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – arrivano dati confortanti”. Rispetto alla scorsa settimana scendono infatti sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, dal 7 al 6%, che l’incidenza sui 100.000 abitanti che pass da 30 a 26. Stabile quello delle terapie intensive al 4%.

“Sono numeri incoraggianti – conclude il presidente della Regione – che fanno ben sperare considerato che questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi e che la scuola è ricominciata da più di 15 giorni. Le prossime settimane saranno determinanti per avere conferme ancora più solide, ma questi primi segnali infondono fiducia”.