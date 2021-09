Blocchi stradali, scontri con la polizia, altre mobilitazioni previste per domani; per il sindaco si tratta di cose "normali" ma il vertice "dà prestigio alla città".

