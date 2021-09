Youth4Climate, al via la seconda giornata

Seconda giornata di lavori alla “Youth4Climate”, la conferenza internazionale sul clima a Milano, a cui partecipano 400 giovani provenienti da tutto il mondo. Non ci sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio trattenuto a Roma per il Cdm. Il Ministro saluterà con un videomessaggio i delegati giunti da 186 Paesi per redigere un documento da presentare alla PreCop26 domani mattina. Al posto del Ministro sarà presente il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. Il dibattito si svolgerà in 4 gruppi di lavoro separati, dedicati ai temi della protezione delle comunità e degli habitat naturali alla finanza sostenibile e alla trasparenza.