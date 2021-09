Bernardo: “Monte Stella simbolo di insicurezza” (VIDEO)

“Era importante venire alla ‘Montagnetta’ perché è un simbolo di Milano, un simbolo anche della mancanza di decoro, della mancanza di sicurezza, purtroppo qui il pomeriggio e la notte diventa luogo di spaccio e di violenza, qui una donna è stata aggredita, abusata. Ho avuto in ospedale delle donne ricoverate per abuso sessuale e so cosa vuole dire avere davanti una donna, una ragazza abusata. Non lo dimenticherà mai”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo durante un incontro con la stampa in via Isernia di fronte all’ex mercato comunale sotto il Monte Stella (nella foto il luogo dove era stata violentata una donna). “È un parco dove vorremmo che ci fosse più luce, colonnine SOS e un presidio fisso di polizia locale, che non ci sono e non si vedono – ha aggiunto -. La polizia locale deve uscire dalle macchine, deve essere comandata e stare in mezzo alle persone, ricordiamo anche i vigili di quartiere”, ha concluso.