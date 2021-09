Vandalizzano pattuglia e postano il video, un arresto e due denunce

Vandalizzano un’auto della polizia e postano il video sui social: e’ successo ieri notte in zona Bicocca. Gli agenti stavano concludendo un intervento quando sono stati avvisati da alcuni residenti che la loro vettura di servizio era stata vandalizzata da tre giovani. I poliziotti, con l’ausilio di altre due volanti immediatamente intervenute, sono riusciti a bloccare due ragazzi che avevano già condiviso i video sui propri profili instagram. Un italiano di 23 anni è stato arrestato per il danneggiamento dell’auto, un 16enne ecuadoriano è stato indagato in stato di libertà e un brasiliano di 21 anni, scappato, è stato indagato in stato di irreperibiltà.