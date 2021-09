Salvini: “Domenica qualcuno prenderà il Maalox”

“Domenica a Milano ci sarà una sorpresa per cui qualcuno dovrà prendere un po’ di Maalox e poi ci vediamo al ballottaggio”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini sul voto per le comunali milanesi, dal palco del comizio di chiusura della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo. “Non voglio lasciare Milano in mano a una sinistra inconcludente. Io non vendo certezze, ma ho questa convinzione, girando Milano quartiere per quartiere, sento tanta gente silenziosa, dignitosa, laboriosa, che non risponde ai giornalisti o ai sondaggisti”, ha aggiunto Salvini. La Lega, a meno di una settimana dal voto, ha scelto la periferia della città e non la solita piazza Duomo per chiudere la campagna elettorale: il comizio si è tenuto ieri sera al quartiere Niguarda.