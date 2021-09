Musica classica dall’India al Pacta Salone

La compagnia “PACTA dei Teatri2 riapre le porte della sala teatrale del PACTA SALONE, in via Ulisse Dini 7 a Milano, a partire dal 5 ottobre e si lancia nel futuro con una nuova stagione: IMPACTA 3022! fare l’impossibile e non solo ‘pensare’ di fare. Seguendo questo spirito il PACTA SALONE presenta la sua Ouverture: il 5 ottobre 2021 il concerto di musica classica dell’India con l’artista e musicista Imran Khan che introduce le ospitalità straniere. Un concerto di musica classica dell’India con l’artista e musicista Imran Khan di Jodhpur appartenente al lignaggio Sikar Gharana. Alle tabla il musicista Francesco Gherardi.

5 ottobre 2021

Imran Khan – sitar; Francesco Gherardi – tabla

