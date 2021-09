Incidente sul lavoro, due operai morti congelati

Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell’ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese. I due, lavoratori di una ditta esterna, il gruppo Sol, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. in base alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco sembra che i due operai stessero effettuando una manovra di riempimento di azoto liquido quando all’improvviso per cause in corso di accertamento è avvenuta la fuga che li ha a quel punto investiti. Nonostante il pronto intervento, i soccorritori non hanno potuto che constatarne la morte. Sul posto il personale del 118, vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale.