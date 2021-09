In caso di rielezione “andremo verso un vicesindaco donna e un equilibrio” di genere “certamente in giunta. Mi pare siano i principi base da rispettare su cui non c’è neanche da pensarci ormai. Credo proprio giusto quindi faremo così”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina a margine all’inaugurazione del monumento in memoria dell’eccidio della Divisione Acqui a Cefalonia donato alla città dalla Fondazione Europea CefaloniaCorfù.