Ha colpito la madre con una coltellata al collo, mortale, poi è fuggito. La vittima è Fatna Moukhrif, 54 anni originaria del Marocco. Ad infierire su di lei il figlio Younes, 35 anni, da tre in cura psichiatrica, caduto in depressione dopo che la moglie è fuggita in Marocco con il figlio. Il delitto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un appartamento al quinto piano di via Panfilo Nuvolone 4, nel quartiere Cambonino. Dopo aver colpito a morte la madre, sembra si sia fatto una doccia, si sia infilato vestiti puliti per poi fuggire a piedi.Gli investigatori pensano che abbia raggiunto la stazione e sia salito su un treno forse per Milano.