Covid, l’82% dei lombardi ha completato il ciclo vaccinale

In Lombardia “circa l’87%” dei cittadini “ha ricevuto almeno una dose e circa l’82% ha completato il ciclo vaccinale”. I dati sono stati ricordati dal presidente della Regione Attilio Fontana durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia per l’aggiornamento sulla campagna vaccinale. Fontana ha sottolineato la “capacità organizzativa” messa in campo, ringraziando in particolare Guido Bertolaso, consulente della Regione per la campagna e la struttura Welfare guidata dall’assessore Letizia Moratti. Ma un ringraziamento “non meno importante”, ha aggiunto va “ai nostri cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale con numeri unici”. “E gli effetti si notano con quelle che sono le risultanze sanitarie – ha concluso Fontana – siamo in zona bianca da oltre tre mesi e i numeri dell’incidenza e dei ricoveri sono tra i migliori del Paese, questo ci fa ben sperare per il futuro”