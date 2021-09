Un 43enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Questura all’autostazione di Lampugnano per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso di 23 chili di droga, suddivisa in 31 panetti di hashish per un peso di 3 chili e 18 buste termosaldate di marijuana per un peso di 20 chili, nascosti in due grossi trolley. L’uomo era appena arrivato dalla Spagna e era in attesa di prendere l’autobus per tornare a casa. E’ accaduto ieri e il 43enne è stato portato a San Vittore.