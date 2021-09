Rischio piogge forti al Nord, domani migliora

Giornata di maltempo al Nord a causa del fronte temporalesco in spostamento dal Nord-Ovest verso le regioni di Nord-Est. Si conferma il rischio di rovesci e temporali anche forti, con possibili nubifragi, locali grandinate e forti raffiche di vento. Anche al Centro condizioni di variabilità e instabilità: al mattino primi fenomeni nel nord della Toscana, in estensione nel pomeriggio al resto della regione, all’Umbria, al Lazio e alle Marche (specie nelle zone interne); qualche locale pioggia possibile anche nel nord della Sardegna. Al Sud e in Sicilia tempo stabile e in prevalenza parzialmente soleggiato; in serata tuttavia locali piogge possibili in Campania.

Lunedì

Tempo in generale miglioramento, seppure temporaneo. Un po’ di nuvole saranno presenti soprattutto sulle Alpi, al Nord-Est, nelle zone interne del centro e sul basso Tirreno; tempo più soleggiato nel resto d’Italia con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera aumento dell’instabilità e del rischio di rovesci o temporali, inizialmente sulle aree montuose alpine ed appenniniche, ma in parziale estensione alle aree di pianura e alle coste dell’Emilia-Romagna.