Rave abusivo con centinaia di giovani a Milano

La polizia è intervenuta all'alba in via Pestagalli, periferia est della città, in un capannone dismesso. Solo a mezzogiorno gli agenti sono riusciti a far spegnere la musica.

Rave party nella notte bello stabile dismesso di una ditta di trasporti in via Pestagalli di Milano. La polizia è intervenuta all’alba trovando diverse centinaia di ragazzi. La Questura ha inviato agenti e funzionari, anche della Digos, per effettuare identificazioni. La polizia non ha proceduto a uno sgombero forzato perché sarebbe stato un rischio; i giovani erano alterati dal massiccio consumo di alcol e droghe. Solo verso mezzogiorno gli agenti sono riusciti a far spegnere la musica. È stato individuato, ancora all’interno della struttura, il verosimile organizzatore nei cui confronti verranno effetti gli approfondimenti del caso e che verrà segnalato alla Autorità Giudiziaria. È tuttora in corso il monitoraggio della zona, un’area periferica ad est della città, a ridosso della linea ferroviaria. Nelle immediate vicinanze dello stabile, non si rilevano edifici di

edilizia residenziale; bensì solo un campo nomadi, nella limitrofa via Bonfadini, ed altri stabili anch’essi dismessi e non abitati.