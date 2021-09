Voragine alla Bovisa, ci vorrà una settimana

Dopo il cedimento con una voragine che si è aperta ieri in via Tukory, strada di collegamento tra la Bovisa e i quartieri Bovisasca e Affori, con pesanti ripercussioni ieri sera sul traffico, l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Granelli riferisce: “Questa mattina sono stato in sopralluogo con il direttore della fognatura. Il tratto di fognatura che attraversa la strada – spiega – è fortemente danneggiato e ha causato un dilavamento e un vuoto. mentre si asfaltava, il fondo stradale, assottigliato, ha ceduto. MM ha fatto tutte le verifiche e sta realizzando un bypass provvisorio per l’acqua, poi bisognerà scavare e rifare il tratto compromesso, almeno per la parte più danneggiata. Servirà una settimana di lavori. E’ stato analizzato anche a monte e valle e bisognerà sistemare anche quello, ma sarà fatto in un periodo con meno traffico. Nel frattempo stiamo predisponendo una segnaletica di preavviso per limitare il disagio. Sarà necessario avere pazienza per una settimana, e l’impresa e MM faranno tutto il possibile per accelerare i tempi e impiegare il minor tempo possibile. Continuerò a seguire i lavori”.