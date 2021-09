Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-10) mentre in terpai intensia aumentano+ 2 (59 in totale). A fronte di 40.119 tamponi effettuati, sono 360 i nuovi positivi (0,8%). Si registrano 2 decessi per un totale complessivo di 33.979 morti in Lombardia.I nuovi casi per provincia: Milano: 85 di cui 35 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 44; Como: 6; Cremona: 14; Lecco: 10; Lodi: 14; Mantova: 17; Monza e Brianza: 21; Pavia: 19; Sondrio: 8; Varese: 97