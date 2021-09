Consiglio di Stato: “Green pass legittimo, non viola la privacy”

Il Green pass obbligatorio per lavoratori e sanitari è “legittimo” e non viola la privacy sui dati. Così il Consiglio di Stato ha ribadito la validità e l’efficacia delle disposizioni attuative del sistema incentrato sulla certificazione verde Covid-19 (Green pass). Il Consiglio, confermando la decisione del Tar Lazio ha respinto il ricorso di 4 cittadini non vaccinati secondo i quali il meccanismo di contenimento dell’epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria, in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.