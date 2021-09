Como, oggi l’intitolazione di Largo don Roberto Malgesini

Como intitola un largo a Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso esattamente un anno fa, il 15 settembre 2020, da una delle persone che aiutava. Largo Don Roberto Malgesini è l’area davanti alla chiesa di San Rocco a Como, dove il prete degli ultimi fu ucciso a coltellate. A un anno esatto dall’omicidio, oggi alle 17:30 nella piazzetta verrà posizionata una croce in ferro battuto infissa in una pietra di Moltrasio, dono della Diocesi. Un ‘ringraziamento’ per la decisione della città di ricordare don Roberto e un segno che fa memoria del suo sacrificio e permette alle persone di fermarsi a riflettere e pregare. Era stato il vescovo Oscar Cantoni a presentare al sindaco Mario Landriscina e al consiglio comunale la richiesta (accolta all’unanimità) di intitolare un luogo della città e un’opera al sacerdote ucciso mentre stava caricando in auto cibo per la colazione dei senzatetto.