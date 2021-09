Venerdì 17 settembre 2021 torna Prog And Frogs a Cascina Caremma (Besate – MI), un’edizione autunnale di resistenza e testimonianza intitolata Prog And Mushrooms. Riapparsa dopo un anno di pausa forzata, è una delle rassegne più originali del panorama italiano, imperdibile appuntamento all’insegna della cultura progressive e del benessere interiore. Non un semplice happening musicale ma qualcosa di più: Prog And Frogs recupera il clima, lo spirito e gli umori dei festival anni ’60 e ’70, quando la musica legava meditazione, arte, cultura e protesta. Cascina Caremma è una location straordinaria: immersa nel Parco del Ticino, è una realtà partita nel 1988 con la conversione dei terreni al metodo di produzione biologico, divenuta nel corso degli anni un apprezzato agriturismo ma soprattutto un laboratorio di idee e iniziative per la tutela e la valorizzazione del territorio.

Dalle 19.00 sul fienile della Cascina, a ingresso gratuito, si alterneranno tre proposte musicali che riprendono l’antico amore per il prog. In apertura i misteriosi Attic Silence, un quartetto sotto mentite spoglie, già noto nel panorama prog-rock con il suo vero nome, che propone una selezione di brani in acustico, spaziando dalle hit del prog anni ’70 fino ad alcune moderne nuove proposte.

A seguire Simone Baldini Tosi, cantautore e compositore, originale interprete della canzone d’autore, voce dei Moongarden. Dopo la collaborazione con Sandro Luporini e tre anni di teatro canzone con i musicisti storici dello stesso Gaber, Baldini Tosi propone per la prima volta il materiale del suo album Dietro la perfezione, recentemente pubblicato da Materiali Sonori.

Gran finale con la CFC Band, formazione storica nata nella primavera del 1974 grazie all’amore per i Genesis, che omaggiarono con passione diventando una delle cover band dei Genesis e del prog nazionale ed internazionale più prolifiche dell’ovest milanese. Al termine del decennio d’oro la CFC Band di sciolse durante l’avanzata della new wave, si riformerà tanti anni dopo, quando Lorenzo, Giancarlo, Sergio, Gabriele e Mira si ritroveranno insieme con la stessa passione degli anni ’70.

Prog And Frogs è nato dall’impegno di tre realtà differenti, unite per un obiettivo comune: l’imprenditoria sul territorio di Gabriele Corti (Cascina Caremma), la discografia indipendente e progressiva di Matthias Scheller (AMS Records), l’esperienza radiofonica di Renato Scuffietti (Radio Popolare). Presenta la serata Mox Cristadoro, giornalista e scrittore. Chicca per gli appassionati di rock progressivo e cucina: consumazione a menù fisso prenotabile, a scelta tra il menù Tarkus e quello I Talk To The Wind, rigorosamente vegetariano.