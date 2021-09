“I sondaggi li faccio nei quartieri e ci sono tanti milanesi dimenticati che hanno voglia di cambiare. Alcuni sondaggi che arrivano da sinistra mi fanno sorridere e noi siamo al lavoro per riportare al centro le periferie e temi reali, come sicurezza, sicurezza e sicurezza”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita al Mercato Centrale, ha commentato l’ultimo sondaggio YouTrend per Gedi che darebbe il sindaco Sala vincitore al primo turno alle comunali. “La sinistra si è spenta, non c’è lo stadio, non ci sono gli scali ferroviari, la metropolitana non è ancora finita. Ridare a Milano l’energia che aveva e che ha perso, Sala – ha detto ancora Salvini – non mi sembra che abbia voglia ed energia quindi l’obiettivo è confrontare due idee di città e arrivare al ballottaggio tra i due principali candidati, Sala e Bernardo. Con la Lega che traina il centrodestra”. (MiaNews)