Capannone di gomme in fiamme nel pavese

E' successo a Mortara. I vigli del fuoco hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo. Evacuati due palazzi per precauzione.

Un vasto incendio è scoppiato ieri sera un capannone per la rivendita di gomme a Mortara (Pavia), in Lomellina. Le fiamme, alte una decina di metri, erano visibili a chilometri di distanza. L’intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore. Due palazzi vicini sono stati evacuati per precauzione durante le operazioni di spegnimento. In tutta la zona si è diffuso un intenso odore di bruciato. Sempre a Mortara 4 anni fa era divampato un incendio alla Eredi Bertè, una ditta per il trattamento dei rifiuti; le indagini appurarono che le fiamme erano state di origine dolosa.