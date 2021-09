Con 48.882 tamponi è di 449 il numero di nuovi positivi in Lombardia, con una percentuale in leggera diminuzione all’1%. Sono leggermente in aumento anche i ricoveri, che sono 60 in terapia intensiva (+1) e 412 negli altri reparti (+10). Tre i decessi. Nelle province, a Milano si sono segnalati 147 positivi, a Brescia 59, a Varese 39, a Monza 34, a Bergamo e Lodi 24, a Pavia 19, a Mantova 17, a Lecco 15, a Como 13, a Cremona 10 e a Sondrio 5.