Stabili contagi e ricoveri, tre i decessi

Su 59.160 tamponi eseguiti, è di 596 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con una percentuale stabile all’1%. Stabile anche il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono 59, mentre aumentano negli altri reparti; 402, 11 più di ieri. E’ invece di 3 il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 33.950. Per quanto riguarda le province, 179 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 71 in città, 95 a Brescia, 64 a Varese, 51 a Pavia, 43 a Bergamo, 37 a Monza, 21 a Lecco, 20 a Mantova e Cremona, 7 a Lodi e 3 a Sondrio.