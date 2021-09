Luca Bernardo presenta la sua lista civica

È stata presentata questa mattina la lista civica di Luca Bernardo, ‘Luca Bernardo sindaco’, a Palazzo delle Stelline. Il capolista è Antonio Genovese, l’allenatore di calcio disabile, seguito da Maria Sole Brivio Sforza, avvocato e filantropa, e da Franco De Angelis, già assessore ai Trasporti di Milano negli anni ‘90. Nella lista è presente anche Manfredi Palmeri, consigliere comunale uscente nella lista di Parisi. “Oggi presentiamo la nostra lista civica che è fatta di nomi che sono persone, persone della società civile, che lavorano tutti giorni nella nostra città che producono non solo lavoro ed economia ma soprattutto bene, molti vivono anche la vita associativa e di volontariato, una vita per gli altri. Ed è questo il bello di Milano, Milano ha un gran cuore, è inclusiva e soprattutto ha una visione che nei prossimi anni porterà Milano ad essere attrattiva per tutte le parti d’Europa e del mondo”, ha commentato Bernardo.

L’obiettivo percentuale della lista “lo vedremo il giorno delle elezioni. E’ importante che ci siano tutte queste persone, ci siamo scelti, sono i nostri ambasciatori sulla città. La percentuale a cui arriveremo ce la potranno dire solo i cittadini quel giorno. E’ ovvio che cerchiamo di ottenere il miglior risultato e vogliamo che siano riconosciuti questi milanesi, uomini e donne, che con storie diverse hanno deciso di correre per migliorare la nostra città”.

“Mancano poco più di 20 giorni, è un periodo stretto, non semplice, complesso. Devo dire che c’è una città che oggi riconosco poco, se non fosse per i cittadini che la portano avanti, devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino, la viabilità certo non ci aiuta e quindi immaginate la prossima settimana quando apriranno le scuole cosa succederà”, ha concluso Bernardo. (MiaNews)