Abba Cup al Parco Sempione, sport contro il razzismo

Le iniziative per ricordare Abba, il ragazzo ucciso 13 anni fa a Milano da due razzisti.

Giornata di sport al Parco Sempione di Milano per l’Abba Cup. Tredici anni fa due razzisti hanno ucciso Abdoul Guiebre, Abba per gli amici, un ragazzo di 19 anni, italiano nero. Da anni viene organizzato con i suoi famigliari e i suoi amici un festival per ricordarlo e lottare contro il razzismo.

Sabato 11 Settembre, sarà una giornata di sport popolare e antirazzista, perchè lo sport costruisce ponti e non frontiere.

Dalle 15:00

Rugby per bambini insieme a _Stella Rossa Milano Rugby_

Dalle 17:00

Allenamenti aperti di yoga e di pugilato

PER ISCRIVERE LA VOSTRA SQUADRA AI TORNEI O CHIEDERE INFORMAZIONI:

abbavive@gmail.com

Fb: Abba Vive

Domenica dalle 10 del mattino attività sportive dedicate ai più piccoli.

https://facebook.com/events/s/abba-cup-2021-festival-antiraz/185770396927819/