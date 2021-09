Lite tra giovani in Brianza, due feriti

Lite tra due gruppi di giovani ad Arcore, in Brianza. Due ragazzi sono rimasti feriti con un coltellino. I carabinieri hanno identificato e denunciato uno degli aggressori. E’ successo la scorsa notte. Era da poco passata l’una quando i militari sono intervenuti per la segnalazione di una lite con accoltellamento. Hanno trovato due ragazzi in strada, con lievi ferite taglio, subito soccorso. Le indagini hanno consensito di ricostruire l’accaduto: la lite è scoppiata tra due gruppi di giovanissimi all’interno di un locale e proseguita fuori, a causa di uno sguardo di troppo . I carabinieri hanno bloccato uno degli aggressori, minorenne, mentre gli altri sono riusciti a scappare. Le vittime sono state portate in ospedale. Mentre il ragazzo bloccato è stato denuciato per lesioni.