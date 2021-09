Oltre cento pastiglie di ecstasy in casa a Quarto Oggiaro, arrestato 45enne

La Polizia di Stato ha arrestato un italiano 45enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando, all’interno del suo appartamento, cocaina, ecstasy, mdma, marijuana, e circa 5mila euro in contanti.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno individuato un uomo, residente in via Veratti, dedito alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, i poliziotti hanno eseguito un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del 45enne. L’uomo, uscito dal proprio appartamento, è stato dapprima pedinato, e poi sottoposto ad un controllo di polizia. All’interno dell’abitazione, nella quale viveva da solo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto contenente 5 involucri di cocaina per un peso totale di circa 220 gr, un involucro con circa 25 gr di marijuana, un involucro con circa 2 gr di mdma in polvere, ed un sacchetto con 115 pasticche di ecstasy con la forma di un personaggio dei cartoon.

Inoltre, all’interno di un pensile da cucina, l’uomo nascondeva la somma di circa 5 mila euro in contanti, provento dello spaccio, e quattro cellulari.

L’uomo, già gravato da vecchi precedenti penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga.